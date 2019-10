Ex de Paola Jara sabía la verdad sobre los rumores con Jessi Uribe

Así lo contó la misma cantante Paola Jara a la revista Vea, de la cual es portada de su última edición. Su exnovio Iván Calderón siempre supo la verdad sobre la supuesta relación de ella con el jurado de ‘Yo me llamo’ Jessi Uribe.

“Recién comenzaron los rumores tuvieron la oportunidad de hablar. Iván le dijo que sabía que eran mentiras”, publica la revista en las páginas que muestra la entrevista con Jara, quien también posó en una sesión de fotos muy sofisticada y sensual.

La cantante de música popular también se refirió al tema y aseguró que siempre lo tuvo en cuenta, pues Calderón no es cualquier persona en su vida. “Me duelen más los chismes por él que por mí, porque no es chévere que termines una relación e inmediatamente estén diciendo que tu expareja ya está con alguien, y menos en las circunstancias en las que están poniendo las cosas. Me ha dolido mucho por él, porque Iván siempre va a ser una persona muy importante en mi vida”, aseguró Paola.

Jara, quien hace poco estuvo al aire en ‘Un bandido honrado’ mostrando su faceta de actriz, también contó cómo es su relación actual con su exnovio. “No somos los mejores amigos porque es muy difícil terminar una relación y decir ‘quedamos de íntimos’, pero tampoco estamos en malos términos”, aseguró.