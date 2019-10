Ex combatientes realizarán el Primer Campeonato Nacional de Rafting en Caquetá

En cuestión de días se realizará el Primer Campeonato de Rafting con ex combatientes de las Farc como participantes en el Río Pato.

El evento se llevará a cabo entre el 1 y 5 de noviembre en el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación, ETCR, Miravalle en San Vicente del Caguán. “Tenemos inscritos 21 equipos, los cuales albergan aproximadamente a 110 deportistas en cuatro categorías: Sub 19, Sub 23, Open y Master en las modalidades masculino y femenino”, comentó Hermides Linares, integrante del equipo de rafting Remando por la Paz y ex combatiente de las Farc.

El evento se ha realizado con el fin de propiciar encuentros con proyectos que muestren a la comunidad temas de reincorporación, por lo cual Linares contó que los departamentos de Caquetá, Meta, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Huila serán los departamentos que se disputarán los premios en esta versión.

“Esta es una iniciativa que, aunque nació sola, encontró mucho apoyo en el camino y gracias a eso estamos pensando en una competencia nacional. En cuanto a la logística de la alimentación y hospedaje de los participantes y turistas, tenemos el apoyo de la Gobernación desde el ICDT, entidad que montará el alojamiento para los turistas y la zona de alimentación para los deportistas”, puntualizó Linares.

De tal modo, este grupo de reincorporados sostienen que desean hacer visible esta disciplina para crear la Federación Nacional de Rafting y así lograr que esta sea incluida dentro de los deportes nacionales.