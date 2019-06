“Estudie vaga” y otros insultos recibió María Fernanda Cabal por escribir mal Consejo de Estado

Los políticos están siempre en la mira de todos, y no solo por lo que hacen en el estado, sino por lo que publican en redes sociales. Ante lo segundo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue objeto de burlas e insultos como “estudie vaga”, debido a que cometió un error ortográfico y escribió mal Consejo de Estado.

En una publicación en el que la senadora preguntó si se le debe pagar de manera retroactiva el salario a Santrich, ordenado por el Consejo de Estado: “¿Ahora vendrá el pago retroactivo del salario de Santrich ordenado por el Concejo de Estado? Estamos atrapados en la telaraña socialista y no podemos seguir permitiendo esto”. Sin embargo, los usuarios de Twitter se percataron que Cabal escribió Concejo, con c, y no con s, como lo indica la norma.

¿Ahora vendrá el pago retroactivo del salario de Santrich ordenado por el Concejo de Estado? Estamos atrapados en la telaraña socialista y no podemos seguir permitiendo esto. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 11 de junio de 2019

Y como era de esperarse, las críticas hacia la senadora no se hicieron esperar. Incluso, el senador opositor de gobierno, Gustavo Petro, le contestó a la congresista y le hizo caer en cuenta del error. Estas fueron algunas de las respuestas a Cabal:

Los únicos Concejos con 《c》 son las corporaciones municipales o distritales elegidas por voto popular, los demás se escriben con 《s》…. pero que se puede esperar de la ganadora del premio carroña… Estudie vaga — Juan F. Escobar C. (@JuanF_EscobarC) 11 de junio de 2019

Se escribe Consejo de Estado con s, compuesto por juristas que en general provienen del liberalismo y el conservatismo. Hasta ahora no conozco el primer magistrado marxista. El liberalismo y el conservatismo no son socialismo sra senadora y colega @MariaFdaCabal https://t.co/kqzHSBe6fK — Gustavo Petro (@petrogustavo) 11 de junio de 2019

Concejo? Unión Soviética? Fuerza letal? No sea tan….. — Nemanicu (@Nessnio) 11 de junio de 2019