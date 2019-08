Estudiantes del grado 11 habrían sido citadas para posar en tanga con su chaqueta de prom

En las últimas horas se dio a conocer una denuncia en la ciudad de Cali de una madre que aseguró que su hija, junto a otras estudiantes, fue citada a recibir las chaquetas de prom y habrían resultado tomándoles fotos en tangas.

Según la mujer, su hija de 16 años de edad le aseguró que iba para lo que llaman una ‘fiesta de las chaquetas’ y al ver las fotos notó que la menor había posado supuestamente con un vestido de baño.

“Cuando la recogí y le pregunté, me dijo que les habían entregado un top y una tanga. Cuando me la mostró, vi que no era ningún vestido de baño, sino ropa interior, una tanga”, relató la mujer al medio TuBarco.

Además, según ella las pusieron a posar en ropa interior como una campaña publicitaria, tal y como le aseguró su hija, ante lo que hizo el reclamo por tratarse de menores de edad que no contaban con la autorización de sus padres.