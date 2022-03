[VIDEO] «Dejen de hacerse maricadas» Estefanía Borge contó que tuvo experiencia con biopolímeros

in

La actriz Estefanía Borge contó en sus redes sociales que hace algunos años le inyectaron biopolímeros en sus piernas.

La confesión la hizo la hizo luego que un seguidor le preguntó por el procedimiento y como respuesta la cartagenera contestó que aquel hecho ocurrió hace más de 20 años y los biopolímeros se los inyectaron en la zona trasera de su pierna izquierda.

«Supuestamente me hicieron una mesoterapia para quitarme una celulitis y -resulta que- era un relleno de biopolímeros» relató Estefanía Borge, contando que la especialista le iba a rellenar los huecos de las celulitis en sus piernas, pero que ella no sabía que le iban a inyectar la sustancia tóxica.

También detalló que el hecho ocurrió en un centro de estética y que el procedimiento se lo hizo por «capricho».

Estefanía Borge contó que le aplicaron biopolímeros.

«De eso me di cuenta muchos años después, cuando me dio la esclerodermia y el médico me hizo un escaneo total del cuerpo con el médico», ahí fue cuando se dio cuenta que su pierna estaba con biopolímeros y por este motivo le practicaron una liposucción para extraer la sustancia.

También contó que aun le quedan residuos de las sustancia en su pierna.

