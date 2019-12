Este viernes comienzan nuevos deportes en los Juegos Departamentales

Minuto30.com- En Apartadó avanza la edición 42 de la final de los Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia – 50 Años”.

Este viernes será el séptimo día de competencias en los también denominados Juegos Olímpicos de Antioquia.

En el municipio de Apartadó comenzará a desarrollarse la programación en natación carreras y taekwondo, mientras que en Chigorodó, continúa el bicicrós con la Contrarreloj Individual.

Programación del viernes 13 de diciembre

Atletismo: Estadio de Atletismo Caterina Ibargüen Mena

8:00 am Atletismo adaptado: salto largo, lanzamiento de la bala, 100 y 400 metros planos.

5:00 p.m. Atletismo convencional: salto largo sub 18, lanzamiento bala mayores, 200 metros sub 18, 200 metros mayores, 3000 metros sub 18, 5000 metros mayores .

Bicicrós: Pista de Bicicrós municipio de Chigorodó

10:00 a.m. Segunda jornada de competencias: prueba C.R.I

Baloncesto: * Coliseo municipal Antonio Roldán B. ** I. Educativa San Francisco de Asís

**8:00 a.m.-Femenino-Anorí–Ituango-

**9:20 a.m.-Femenino-Dabeiba–Medellín-

**10:40 a.m.-Femenino-Jericó–El Peñol-

*5:20 p.m.-Femenino-Turbo –Apartadó-

Balonmano: Instituto UNIBÁN

9:00 a.m.-Femenino-Copacabana–Apartadó-

Boxeo: Parque de los Bomberos

11:00 a.m. Tercera velada boxística

Fútbol: * Estadio de Fútbol Santiago Santacruz Rambay – ** Instituto UNIBÁN

*9:00 a.m.-Femenino-Carepa–Rionegro-

*10:30 a.m.-Femenino-Segovia–Apartadó-

**9:00 a.m.-Femenino-Cañasgordas–Bello-

**10:30 a.m. -Femenino-Caucasia–Andes-

Fútbol de Salón: Coliseo municipal Antonio Roldán B.

8:00 a.m.-Femenino-Medellín–Buriticá-

9:20 a.m.-Femenino-Turbo–Copacabana-

10:40 a.m.-Femenino-Betulia–Caucasia-

4:00 p.m.-Femenino-Vegachí–Apartadó-

Taekwondo: Coliseo de Combates de Apartadó

8:00 a.m. Primera jornada: Poomsaes

9:00 a.m. Combates

Fútbol Sala: Coliseo municipal Antonio Roldán B.

12:01 p.m.-Femenino-Medellín–Maceo-

1:20 p.m.-Femenino-El Santuario–Carepa-

2:40 p.m.-Femenino-Giraldo–Salgar-

Lucha: Coliseo I. Educativa San Pedro Claver

8:00 a.m. Examen médico y pesaje, modalidad libre masculina

9:00 a.m. Inscrpción, modalidad libre femenina

11:00 a.m Rondas aliminatorias, semifinales, repechejas y finales, modalidad libre masculina

4:00 p.m. Sorteo modalidad libre femenina

5:00 p.m. Premiación modalidad libre masculina

Natación Carreras: Piscina del Sena de Apartadó

7:00 a.m. Afloje

8:00 a.m. Primera jornada de competencias

Rugby: Estadio de Fútbol Santiago Santacruz Rambay

2:00 p.m.-Masc-Cáceres–Turbo-

2:24 p.m.-Masc-Guarne–Medellín-

2:48 p.m.-Masc-Girardota–Marinilla-

3:12 p.m.-Masc-Caldas–Copacabana-

3:36 p.m.-Masc-Andes–Apartadó-

4:00 p.m.-Fem-Medellín–Envigado-

4:24 p.m.-Fem-Sabaneta–Caldas-

4:48 p.m.-Fem-Itagüí–Marinilla-

5:12 p.m.-Fem-Andes–Copacabana-

5:36 p.m. -Fem-Girardota–Guarne-

Tenis de Campo: Canchas de Comfenalco

8:00 a.m. Tercera jornada: ronda final de clasificación en sencillos, ambas ramas.

Voleibol: * Coliseo municipal Antonio Roldán B. ** Institución Educativa San Francisco de Asís

**12:01 p.m.-Femenino-Frontino–Turbo-

**1:20 p.m.-Femenino-Rionegro–Itagüí-

* 6:40 p.m.-Femenino-Segovia–Apartadó-

Voleibol de Playa: Parque de Banderas de Apartadó

7:30 a.m. Tercera jornada de competencias: cinco partidos en damas y cinco en varones.