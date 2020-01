“Este país no se lo vamos a entregar a la izquierda”: En plena playa Uribe ‘encaró’ a joven que criticó su gobierno

El paso del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por la ciudad de Santa Marta dejó un video donde se observó a un joven que cuestionó su mandato como presidente y el político no soportó esta crítica que respondió públicamente.

Mientras caminaba por una playa de la capital del Magdalena, Uribe Vélez recibió una crítica de un joven que le aseguró que fue mal presidente, por lo que el exmandatario le cuestionó su edad y el conocimiento que tuvo de sus dos periodos presidenciales.

“¿Cuántos años tenés? Cuando empezó mi Gobierno, no sabes qué pasó, no sabes qué se hizo. Están muy desinformados ustedes por los profesores (…) este país no se lo vamos a entregar a la Izquierda extrema”, le respondió el expresidente al joven.

En diferentes escenarios Uribe Vélez ha sido cuestionado por diferentes razones y en ninguna ha guardado silencio, ya que es característico que le responda en público a sus detractores que lo señalan en las calles de diferentes regiones del país.

Este es el video del ‘encontrón’ del expresidente con el joven: