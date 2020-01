Este fin de semana habrá jornada de donación de sangre en el departamento de Antioquia

Este sábado y domingo 25 y 26 de enero la Secretaría de Salud de Antioquia dispuso de una jornada de donación de sangre en diferentes partes del departamento con el objetivo de abastecer los bancos de sangre.

Victoria Eugenia Villegas, coordinadora de la Red Departamental de Sangre hizo una invitación a la ciudadanía para que haga parte de esta jornada y le aporte a las reservas de sangre con la que se brinda atención a los diferentes hospitales del departamento.

Estos son algunos requisitos para donar sangre son: Presentar cédula de ciudadanía o extranjería, libreta militar o carné institucional con foto, sentirse bien de salud, pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años de edad, no tener más de 4 horas de ayuno.

Además, no haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en las últimas dos semanas, no estar en embarazo ni haber tenido parto o aborto en el último año, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, piercing o maquillaje permanente en los últimos 6 meses, no haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días que hayan producido sangrado oral.