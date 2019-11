Este es el último horóscopo de Walter Mercado para el día 5 de noviembre

El reconocido astrólogo Walter Mercado falleció el pasado domingo 3 de noviembre a sus 87 años, y como era su costumbre dejó adelantados varias proyecciones de su afamado horóscopo.

Según informó la revista People en Español, Mercado mandaba sus horóscopos por adelantado por lo que el del día 5 de noviembre quedó listo.

Aquí lo difundimos con gentileza de los medios internacionales para los que laboraba la celebridad.

ARIES: 20 de marzo – 19 de abril

Algo por lo que has estado esperando hace algún tiempo, llega. Encontrarás quien te ataque porque tú vales y hablarán de ti porque tú brillas y tienes éxito. No le temas a nada, pon tu cabeza en alto y hazte escuchar. Grita tus verdades para que te respeten por tu honestidad.

Números de suerte: 11, 8, 20

Palabra Sagrada: Verdad

TAURO: 20 de abril – 20 de mayo

Con las experiencias tristes vividas en el amor, comienza un ciclo de romances y hasta posible matrimonio. Tu corazón se verá tocado por alguien muy especial. Tu pasión y tu espíritu se dan la mano para hacer de tu relación sentimental algo única. Tu vida recibe fuertes impulsos.

Números de suerte: 41, 32, 1

Palabra Sagrada: Pasión

GÉMINIS: 21 de mayo – 20 de junio

Te liberas de falsas obligaciones. Haz lo que tengas que hacer y no permitas que otros te manipulen con falsos conceptos de culpas. Tu estado mental se reflejará en todo lo que lleves a cabo. Pon tu vida personal en orden para que puedas llevar la verdad a los que están «dormidos».

Números de suerte: 4,16,13

Palabra Sagrada: Orden

CÁNCER: 21 de junio – 21 de julio

Dinero y nuevas adquisiciones llegan a tu vida. Viajarás más y serás solicitado por muchos. Tu palabra les servirá de inspiración a otros. Te sentirás como mensajero de la Divinidad. Llevarás luz donde hay rencores e incomprensión. Tu generosidad te abrirá puertas que estuvieron cerradas.

Números de suerte: 12, 8, 6

Palabra Sagrada: Inspiración

LEO: 22 de julio – 22 de agosto

Levantarás la voz en beneficio tuyo y el de los tuyos.Quieras o no tu vida tomará un nuevo rumbo, ya que el cambio se impone en tu vida. Espera lo mejor y lo mejor llegará muy pronto. Rompe con el pasado ya que es tiempo de que le des punto final a muchas cosas que te afectaron.

Números de suerte: 5, 40, 31

Palabra Sagrada: Beneficio

VIRGO: 23 de agosto – 22 de septiembre

Le sacarás provecho a las lecciones tristes del pasado y aplicarás sabiduría a tu diario vivir. Tu familia apoyara tus ideas y serán generosos contigo. En asuntos de dinero, no contraigas deudas que sabes se te harán difícil de pagar. No te compliques la vida comprando lo que no necesitas.

Números de suerte: 9, 45, 13

Palabra Sagrada: Apoyo

LIBRA: 23 de septiembre – 22 de octubre

Estarás más realista en lo que concierne al amor. Tú decidirás ahora quien te conviene. Muchos serán los que te deseen o te adoren pero pocos serán los escogidos ya que estarás más selectivo que nunca antes. No jugarás con fuego por lo tanto no te quemarás.

Números de suerte: 2, 18, 28

Palabra Sagrada: Decidir

ESCORPIO: 23 de octubre – 21 de noviembre

Tu potencial creativo será asombroso, Escorpio. Donde labores llevarás la luz y la verdad. No des tanta importancia a tonterías que no te llevarás a la tumba. Ten presente que todos vivimos dentro de un drama cósmico y a cada uno nos toca representar un papel en el mismo.

Números de suerte: 14, 33, 50

Palabra Sagrada: Creatividad

SAGITARIO: 22 de noviembre – 20 de diciembre

Te liberas de una adicción, atadura o problema sentimental. No llorarás más por lo que tú sabes que jamás te hará feliz. Comprenderás que estuviste perdiendo tiempo con quien no te convenía. Toma decisiones valientes y no te arrepientas de nada, Sagitario.

Números de suerte: 22, 16, 45

Palabra Sagrada: Comprender

CAPRICORNIO: 21 de diciembre – 19 de enero

Has estado últimamente complaciendo a todo el mundo y te llegó tu momento de complacerte y valorarte. Estarás muy psíquico, captando lo que ocurre a tus espaldas. No intervengas en conflictos familiares. Dedícate más tiempo. Ayuda al que necesite ayuda, espera a que te lapidan.

Números de suerte: 51, 9, 30

Palabra Sagrada: Captar

ACUARIO: 20 de enero – 17 de febrero

Si estás soltero(a) te podrías ver envuelto en un romance tórrido o apasionado. No repitas viejos errores de entregarte completamente para luego sufrir decepciones. Será muy importante ahora que reine la buena comunicación con la pareja.Pon de tu parte y no te arrepentirás.

Números de suerte: 23, 5, 19

Palabra Sagrada: Comunicación

PISCIS: 18 de febrero – 19 de marzo

Sabrás lo que quieres y lo conseguirás. Te respetaran por tu valor y autoridad. Tu capacidad como administrador te lleva a nuevos logros. Estarás más serio, profesional, en lo que a tu trabajo se refiere. No ocurrirá nada que no esté en orden Divino para que reine la abundancia en tu vida.

Números de suerte: 28, 11, 46

Palabra Sagrada: Capacidad

Tomado de People en español