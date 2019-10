Este es el hombre de Aura Cristina Geithner

Así lo ha dejado claro la actual participante de Master Chef Celebrity cada que publica una foto con él: se trata de Demian Dos Santos Geithner, hijo de la actriz y dueño de su corazón.

El ahora joven de 19 años, ha crecido ante la vista del público y los seguidores de la intérprete no cesan de impresionarse debido al enorme parecido que guarda con su padre, el también actor Marcelo Dos Santos y quien se divorciara de Geithner en el 2000.

Sin embargo, tal parece que no solo heredó los genes físicos de sus padres sino también el histrionismo de ambos cuando próximamente debutará en una producción mexicana, tal como lo dio a conocer su madre en una sus publicaciones.

Aun cuando Geithner es recordada como toda una heroína de los melodramas, su vida amorosa no ha sido tan “color de rosa”, y pese a no tener tanta suerte con sus romances, no descarta la posibilidad de concebir otro hijo a sus 52 años, posibilidad fuera de discusión cuando aun a su edad luce radiante.