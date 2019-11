¡Esté atento! Este jueves se adelantará una hora la recolección de basuras en varios sectores de Medellín por el paro

Emvarias informó que de acuerdo con las concentraciones públicas y posibles novedades en la movilidad este jueves 21 de noviembre en diferentes zonas de Medellín, la operación con las rutas de recolección de residuos ordinarios se adelantará una hora, con el fin de evitar retrasos en el servicio.

Estas modificaciones se aplicarán en los sectores suroriental, occidental y centro occidental, correspondientes a las zonas 4, 5 y 6 de nuestra prestación del servicio público de aseo.

A continuación, relacionamos los barrios que tendrán recolección con modificación de horarios:

– Zona 4 (Comuna 11. Regional a la carrera 80 entre calle 53 a la avenida Bolivariana): Carlos E. Restrepo, Suramericana, Naranjal, San Joaquín, Conquistadores, Cuarta Brigada, Florida Nueva, Bolivariana, sector UPB, Los Colores, Velódromo, Laureles, Las Acacias. Horario: a partir de las 5:00 a.m.

– Zona 5 (Comuna 14. Entre la calle 5 a la calle 33, entre la avenida Las Palmas y carrera 49 Poblado): Poblado, Castropol, Barrio Colombia, Villa Carlota, Lalinde, Manila, Las Lomas No. 1, Las Lomas No. 2, Altos de El Poblado, San Diego, El Poblado, Astorga y La Florida. Horario: a partir de las 5:00 a.m.

– Zona 6 (Comuna 16. Regional a la carrera 80 entre calle 53 a la Av. Bolivariana): Belén Rosales, Belén San Bernardo, Belén las Playas, Belén Fátima, Belén Malibú, sector malla del aeropuerto, La Gloria parte baja, Belén La Palma, Granada, Belén Parque, La Pichacha, Avenida Bolivariana, Parte baja de La Nubia y Diego Echavarría. Horario: a partir de las 5:00 a.m.

Además se informó que para la zona del centro de Medellín, la empresa activará un esquema que permita operar en la madrugada del jueves 21 de noviembre con una recolección de residuos que minimice posibles impactos en la prestación del servicio.

Finalmente se invitó a la ciudadanía a disponer sus residuos debidamente cerrados en bolsas y contenedores, en el horario establecido y en lugares adecuados (frente a sus viviendas o puntos de acopio autorizados) para contribuir al orden y disciplina en el espacio público.