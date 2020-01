¡Esté atento! Entre este lunes y jueves habrá cortes de agua en varios sectores de Medellín y Bello

Epm informó que para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Campo Valdés, Doce de Octubre y París es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en los siguientes sectores del Valle de Aburrá esta semana:

Entre las 9:00 p.m. del lunes 20 de enero y las 4:00 a.m. del martes 21 de enero:

• Calles 71 a 72 entre las carreras 45 y 46.

• Calles 72 a 77 entre las carreras 45 y 48.

• Calles 77 a 78 entre las carreras 49 y 45.

• Calles 78 a 85 entre las carreras 42A y 49.

• Calles 85 a 86 entre las carreras 44 y 49.

• Calles 86 a 88 entre las carreras 44 y 46.

Comprende 10.857 clientes de zonas de los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar y La Salle.

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 22 de enero y las 4:00 a.m. del jueves 23 de enero

Municipio de Medellín

• Carreras 82G a 85 entre las calles 106C y 97.

• Calles 97 a 84 entre las carreras 83A y 90.

Municipio de Bello

• Carreras 73 a 76 entre las calles 20B y 25C.

Comprende 8.959 clientes de zonas de los barrios: Picacho, Doce de Octubre No. 1 y No.2, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y París.

Jueves 23 de enero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de Medellín

• Calles 107 a 97 entre las carreras 85 y 87.

Municipio de Bello

• Calles 20F a 27 entre las carreras 77 y 83.

• Calles 20F a 20B entre las carreras 77 y 78.

Comprende 4.303 clientes de zonas de los barrios: El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito.