¿Estará ‘desentonado’? Duque respondió por qué no ha vuelto a cantar ni a tocar guitarra

En medio del ‘ajetreado’ panorama político que vive el país, el presidente Iván Duque fue entrevistado sobre diferentes temas personales y de su labor en el Gobierno Nacional, y contestó por qué no ha vuelto a cantar y a tocar guitarra.

La entrevista al mandatario fue hecha por Vicky Dávila en la revista Semana, y tocaron todo tipo de temas ‘light’, entre los que se destacó la particular actividad que hacía el mandatario durante las entrevistas cantando y tocando guitarra. “Presidente, ¿por qué no ha vuelto a cantar?”, le preguntó Dávila

“Usted no ha vuelto a sacar la guitarra, a mí me gusta cantar y me gusta la música… Toda la vida me ha gustado cantar… en las noches ‘tarde’ toco la guitarra”, le respondió de manera jocosa el mandatario que aseguró que lo hace durante su tiempo libre, pero ya no con los medios.

Duque además reveló sobre el tema que ha tenido encuentros con buenos amigos que les gusta la música como a Lenín Moreno, presidente de Ecuador, resaltando que él es un gran cantante que no desaprovecha oportunidad para cantar.