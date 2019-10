Estaba en el exterior pero parece que volverá, este sería el primer refuerzo del DIM 2020

Se trata del atacante Juan Fernando Caicedo, quien partió hace algo más de un año con destino a la MLS de los Estados Unidos, pero las cosas no cuajaron con el New England Revolution que no hará uso de la opción de compra por el pase del jugador.

Y es que según varios medios especializados, el equipo estadounidense no hará uso ni de la opción de compra ni tendría intenciones de renovar el préstamo.

De continuar el panorama así, el jugador debería reintegrarse a la disciplina de Independiente Medellín, tal como lo hizo Didier Moreno este semestre, para definir su continuidad o salida a otro equipo.

Cabe destacar que con el DIM se firmaron los momentos más altos de rendimiento en el jugador nacido en Chocó, por lo que no sería mala opción retornar y acompañar a Germán Cano en el ataque poderoso.