Esta perrita fue abandonada en un árbol, en el municipio de Envigado, y unas personas la recogieron para darle protección de manera momentánea, pues no pueden tenerla y la quieren dar en adopción. Según las personas que la tienen, es una perrita dulce, que no ha sido agresiva con otra mascota que ellos tienen y al parecer no tendría más de un año de edad.

Si usted desea adoptarla, puede comunicarse al 3045546485.

