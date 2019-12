Esta fue la reacción de Carlos Giraldo cuando le dijeron en plena grabación de ‘La Red’ que su hermana había muerto

Fue su compañero de ‘La Red’, Carlos Vargas, quien contó cómo había reaccionado Carlos Giraldo cuando le contaron que su hermana había muerto, todo en medio de las grabaciones de uno de los programas.

“Estábamos aquí, grabando el programa, cuando le cuentan a ‘Giri’ que su hermana había fallecido… Él siguió lo grabación; él continuó todo el tiempo con sus obligaciones y así funcionó el programa. Obviamente, aquí se le dijo que si quería irse, pero el dijo ‘no, yo vine acá a trabajar y hay que cumplir'”, manifestó Vargas.

Por su parte Giraldo afirmó que fue un momento de mucho dolor, pero se logró superar durante todo este año, pues el hecho sucedió a principios de 2019. “Lo hemos dicho todo el tiempo: porque el ‘show’ debe continuar, y porque en ese momento no aportaba en nada que me fuera. Cuando salí de acá fue el momento preciso para salir de mi casa y reunirme ya con la familia a ver qué estaba sucediendo, pero en ese justo momento cuando me informan, realmente me hubiera ido a nada”, declaró.