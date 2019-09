Esta es la razón por la que ‘Piter Albeiro’ dejó su carrera de humorista

El comediante Alejandro Leiva, más conocido como ‘Piter Albeiro’, le confesó al programa de chismes del canal RCN ‘La Movida’ por qué dejó su carrera en su mejor momento y se va a dedicar a las cinco empresas que maneja.

“Me dijeron que por qué me iba a retirar en el mejor momento de mi carrera. El mejor momento de la carrera no siempre es el mejor momento de la vida y yo prefiero estar en el mejor momento de mi vida así no esté en el mejor momento de mi carrera”, afirmó Leiva, quien en este momento reside en Estados Unidos y maneja una compañía de alquiler de autos que le genera un millón de dólares mensuales.

Entre las actividades que ahora llenan de felicidad a Alejandro están compartir con su familia, más que todo con su hijo al que lleva y recoge en el colegio. Además, está complacido de poder dormir todos los días en su casa, todo lo contrario a cuando era humorista, pues viaja de jueves a domingo y cuando llegaba a su casa estaba tan agotado que no podía hacer más. “Son cinco empresas las que tenemos, unas se conectan con otras, todas tienen modelos de negocio parecidos y mi sueño es que mi hijo quiera ser parte de esas empresas”, añadió ‘Piter Albeiro’.