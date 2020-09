Madrid cancela las pruebas de covid para profesores tras largas colas de espera

La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha cancelado parte de los test serológicos destinados a profesores tras las largas colas de espera que se han formado este miércoles por la mañana en un centro de la capital, con miles de personas que no guardaban la distancia de seguridad.

La Comunidad pretende realizar desde este miércoles y hasta el próximo lunes pruebas de anticuerpos a alrededor de 100.000 docentes ante el inicio del curso escolar en la región, que comenzará de forma escalonada el 4 de septiembre con el primer ciclo de Infantil (0-3 años).

La cancelación ha afectado a parte de las pruebas previstas en el instituto Virgen de la Paloma, el único centro de la capital habilitado para la realización de estas pruebas de los cinco seleccionados en toda la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que han cancelado las pruebas de los docentes que estaban citados en ese centro a última hora del miércoles para “gestionar la aglomeración y evitar incrementar las esperas”, después de las largas colas formadas desde primera hora de la mañana.

Las pruebas comenzaban a las ocho de la mañana y los llamamientos suspendidos han sido los posteriores a las dos de la tarde, media hora antes de la hora de finalización prevista.

Sin embargo, los test se han seguido haciendo hasta terminar con todos los que ya estaban congregados. Los que no han podido asistir por la cancelación serán citados para el próximo viernes.

Según han indicado a Efe varios profesionales, los centros recibieron el martes por la tarde un correo, que luego tuvieron que remitir al personal, donde se les indicaba la hora y lugar donde les correspondía acudir. Horas después les llegó un formulario para expresar su consentimiento a someterse a las pruebas.

Además de por la poca antelación, los profesores consultados por Efe, algunos de los cuales hacían cola en el instituto Virgen de la Paloma desde hacía más de tres horas, se han quejado por que hubiera sólo un centro habilitado para toda la capital y por la ausencia de medidas de seguridad y distanciamiento a la entrada del mismo.

“Hay miles de profesores, la cola es kilométrica, quieren distanciamiento en las clases y luego nos tiene aquí a todos los maestros así (…) esto es una vergüenza”, protestaba a las puertas del centro un profesor de Primaria llamado Sergio.

Un monitor de Educación Infantil admitía: “Yo tenía cita a las 10.30, son las 12 pasadas, y la cola da como dos vueltas al colegio. Y la verdad, me he colado, porque ya estaba bastante saturado y lo que yo no voy a hacer es tirarme aquí cinco horas de cola, con el riesgo que hay para la salud”.

Junto a los profesores están convocados otros profesionales como Cintia, limpiadora en un colegio de San Blas. “Lo que no tengamos, lo vamos a pillar aquí (…) no hay ninguna medida de seguridad y vamos a ir a los colegios con lo que aquí recojamos”, decía.

Los otros centros de la Comunidad de Madrid habilitados para estas pruebas son el IES María Zambrano (Leganés), el IES Antonio Machado (Alcalá de Henares), el IES Diego Velázquez (Torrelodones) y el Centro Territorial de Innovación e Información de San Sebastián de los Reyes.

Además, en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad (Ifise) se están realizando las pruebas a 1.327 profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha achacado las aglomeraciones y largas colas en uno de los centros a que “muchos (de los profesores) se han presentado antes de su hora” o “han acudido sin ser citados”.

Además, ha dicho que estudiarán habilitar el sábado para continuar con los test, ampliar el horario o desdoblar las pruebas en la capital en dos centros.

La empresa encargada de gestionar estas pruebas es Ribera Salud, que también hizo los test serológicos masivos en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha comentado que era “la única empresa que se comprometía a tener realizado los 100.000 test antes del inicio de curso” y ha señalado que no tienen “problemas en contratar con empresas privadas”.

Por otro lado, la asociación de consumidores Facua Madrid ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) por la difusión de datos personales de los trabajadores de centros de enseñanza de la Comunidad en el correo difundido por la Consejería para las citaciones.

Por el mismo motivo ha puesto una denuncia CCOO, que al igual que otros sindicatos educativos ha calificado de “chapuza” la convocatoria, mientras que los grupos de la izquierda de la Asamblea hablan de “irresponsabilidad” por parte del Gobierno regional.

La viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce, ha dicho que van a “revisar” lo sucedido, aunque ha defendido que los datos “son públicos, como los de todo funcionario”, y “solamente” hacen referencia al nombre del docente y centro donde está ubicado.

