Instalan dos carpas en Terrassa para detectar casos de COVID en asintomáticos

El Departamento de Salud ha instalado en la ciudad de Terrassa dos carpas donde realizará este viernes, el sábado y el próximo lunes pruebas PCR para detectar casos positivos de coronavirus entre población asintomática, preferiblemente de entre 15 y 45 años de edad.

Estas carpas para un cribado masivo se han levantado en las plazas de la Immaculada y Cultura, en un entorno donde se ha detectado un incremento de los casos, y se suma al dispositivo puesto en marcha ya en otras dos ciudades de la comarca del Vallès Occidental: Ripollet y Sabadell.

Se trata de una medida que orientada a facilitar que toda persona que sospeche que ha podido estar en contacto con un caso positivo pero sea asintomática pueda realizar el test, aunque preferiblemente aquellas en edades comprendidas entre 15 y 45 años.

“Que una prueba PCR dé resultado negativo después de haber estado en contacto estrecho con un positivo no ofrece garantías de que la enfermedad no se pueda reproducir en los próximos 14 días”, ha señalado la gerente de la Región Sanitaria de Barcelona, Anna Aran.

“La autorresponsabilidad es clave para que la cadena de transmisión no se reproduzca, para que no se propague el virus, y para que no formemos parte de esta cadena de transmisión comunitaria”, ha añadido.

Aran ha visitado las carpas en compañía del alcalde de la capital vallesana, Jordi Ballart, y del Delegado del Govern de la Generalitat en las comarcas de Barcelona y exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, que la gente siga los consejos de autoprotección, que use la mascarilla, que mantenga la distancia y que tenga higiene de manos, que evite aglomeraciones”, ha apuntado el alcalde de Terrassa.

Ballart ha explicado que desde el 1 de agosto pasado se registra una media de 32 nuevos casos diarios de coronavirus en la ciudad, aunque a día de hoy solo hay 18 ingresados en el Hospital de Terrassa y en Mutua Terrassa, y únicamente uno en la UCI.

Hasta las 12:00 horas, en Terrassa se han hecho en las dos carpas instaladas por Salud alrededor de 265 pruebas, mientras que en Sabadell, hasta ayer se habían realizado 798 pruebas, 437 en el espacio de la plaza Picasso y 361 en la plaza de Les Termes.

En cuanto a Ripollet, se han realizado 665 pruebas, tanto a través del espacio sanitario móvil instalado el jueves (530), como en el cribado puerta a puerta (135) que comenzó el miércoles por la tarde.

