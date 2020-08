Es falso que Sanidad diga que las PCR no sirven para diagnosticar la COVID-19

Es falso que el Ministerio de Sanidad afirme en su web que las PCR no diagnostican la COVID-19, como asegura un montaje fotográfico difundido en redes sociales que tergiversa el sentido de las explicaciones referidas en realidad al estudio de seroprevalencia y los test rápidos de anticuerpos.

“Dar positivo en PCR no significa que tengas COVID-19, el test puede identificar cualquier tipo de virus; que dejen de asustar a la población”. “Nos dicen en la cara que los PCR son una farsa”. Mensajes como estos acompañan a la supuesta imagen de una página oficial de Sanidad viralizada en Facebook y Twitter en la que el ministerio presuntamente ofrece aclaraciones sobre esas pruebas.

Bajo el epígrafe “Test PCR, preguntas y respuestas”, se pueden ver afirmaciones como “este test no diagnostica la enfermedad” y “tampoco nos dice si usted es contagioso o no; es decir, con este resultado no sabemos si usted puede trasmitir o no el virus a otras personas”.

DATOS: No es la web oficial de Sanidad, sino un montaje que atribuye de forma engañosa a las PCR explicaciones sobre los test rápidos de anticuerpos que el ministerio ofrece en una página dedicada a exponer “preguntas y respuestas frecuentes” sobre el “Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España (ENE-COVID)”.

En el lateral derecho de la propia imagen manipulada figura incluso la URL de esa página (https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/faqs.htm), que nada tiene que ver con los test PCR.

Tampoco hay en la web de Sanidad un apartado dedicado a preguntas y respuestas sobre los test PCR. Fuentes del ministerio consultadas por EFE subrayan que la imagen difundida en redes “es falsa” y destacan que el enlace conduce a “la página de preguntas frecuentes del estudio de seroprevalencia”, en la que no se afirma “nada de eso”.

El estudio de seroprevalencia ENE-COVID fue una iniciativa puesta en marcha a finales de abril por el Gobierno en la que participaron de forma voluntaria 90.000 españoles de todos los grupos de edad y localizaciones geográficas, con el fin de evaluar el porcentaje de población que había desarrollado anticuerpos frente al coronavirus y medir su nivel de inmunidad.

Las familias seleccionadas al azar que aceptaron participar en este estudio fueron sometidas a pruebas serológicas para determinar si tenían anticuerpos frente al virus, la primera de ellas un test rápido en el propio domicilio o en el centro de salud.

LAS PCR DIAGNOSTICAN LA INFECCIÓN DESDE SUS PRIMERAS FASES

A este tipo de pruebas es al que se refiere Sanidad en su web cuando explica que “este test no diagnostica la enfermedad” y “tampoco nos dice si usted es contagioso o no”. Son respuestas a preguntas como “Tengo síntomas, me han hecho un test rápido y el resultado ha sido negativo, ¿qué tengo que hacer?”.

En cambio, los test PCR (siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”) permiten diagnosticar la infección incluso en sus primeras fases, mediante la detección de fragmentos del material genético del virus a partir de una muestra nasofaríngea que se analiza en un laboratorio.

La estrategia diseñada por Sanidad para el diagnóstico, la vigilancia y el control de la COVID‐19 establece que para la detección precoz de todos los casos compatibles con esta enfermedad se practicará a los sospechosos de infección una PCR “u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada”.

Según recuerda el ministerio, este tipo de pruebas moleculares con muestras del tracto respiratorio como las PCR son las que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para identificar y confirmar los casos de COVID-19, mientras que los test rápidos solo son aconsejables “para determinadas situaciones y estudios y con fines de investigación”.

EFE