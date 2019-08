La escritora Carolina Sanín desató polémica por llamar “ridículos” a quienes le dicen Gabo a Gabriel García Márquez

La escritora y docente colombiana Carolina Sanín, ha desatado una polémica en redes sociales, luego de afirmar que a Gabriel García Márquez no se le debía decir Gabo si nunca se le conoció, e incluso, le dijo a las personas que lo hacían que no fueran “ridículos”.

A través de sus redes sociales, Sanín Paz escribió: “¿Ustedes no se dan cuenta de que llamar “Gabo” a quien nunca conocieron es como si yo llamara a la madre de ustedes “mamá”? No sean cursis, no sean confianzudos, no sean condescendientes, no sean ridículos. Se llamó y se llama Gabriel García Márquez”.

Esto desató la polémica porque muchas personas le replicaron, muchos a manera de pregunta, si no se podía llamar con un apodo a alguien, así no fuera conocido. Uno de los ejemplos fue el de Carlos Valderrama, a quien todos conocen con el sobrenombre de ‘El Pibe’, o de otros deportistas como ‘La Turbina’ Tréllez.

¿Cómo los llamas tu?

Pacho Galán.

Padre Chucho.

J. Mario.

El Pibe Valderrama.

Sólo por nombrar algunos. — Raguca. (@RafaelG10099924) August 23, 2019

En Twitter, la escritora estuvo de tendencia por más de 10 horas, y las interacciones en su tuit fueron constantes, muchas contradiciendo su pensamiento, y otros apoyándola.