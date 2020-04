¡Es vital el aseo personal! Expertos reiteran llamado a cuidarse del coronavirus, fumigación no ‘curaría’ el problema

En diferentes partes del país se ha popularizado en los últimos días la realización de jornadas de desinfección como medida para enfrentar al coronavirus, pero expertos reiteraron que esta medida no puede estar por encima del aseo personal de los ciudadanos.

Por medio de la aspersión de agua con hipoclorito de sodio se está planteando se desinfectan zonas comunes que podrían ser foco de contagio, y expertos en inmunología plantean aunque esta medida serviría para desinfectar lugares públicos, es más importante tener por encima el aseo de las manos y la limpieza de la ropa.

“La aspersión no es una medida que garantice que la gente pueda estar en la calle de manera tranquila y que ya no se va a contagiar del virus. No hay estudios científicos, no hay evidencia científica que la aspersión con desinfectantes combate el virus”, planteó en Blu Martha Cecilia Castrillón, directora de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud de Antioquia.

Desde el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades nacionales se ha reiterado la importancia de mantener las manos lavadas y evitar el contacto directo con otras personas, tratando de no saludar con la mano y de no dar besos a los demás durante la pandemia.