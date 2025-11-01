El miedo vuelve a tomarse la Casa de la Cultura La Barquereña en una noche de Halloween que promete ser inolvidable. Este sábado 1 de noviembre, el lugar abre sus puertas a las 7:00 p.m. para la «Casa del Terror», invitando a los valientes a recorrer sus rincones llenos de misterio.

El Misterio de la Fotografía y la Niña Fantasma

El aura de terror del lugar se alimenta de una antigua leyenda. Hace unos siete u ocho años, durante una clase de fotografía con celular, una usuaria capturó un momento que se volvió inexplicable. Al revisar la imagen, los alumnos y el profesor notaron una pequeña mancha que, tras ser ampliada, reveló la sombra de una niña parada en la galería de la casa.

La Trágica Historia detrás de la Casa

Según relatos de herederos del último dueño, la casona está marcada por la tragedia. En sus predios habrían ocurrido tres muertes:

Un trabajador. Un niño que se ahogó en la piscina. Una niña que murió por una fuerte caída en el patio central de la casa.

Los vecinos de Sabaneta creen que la figura capturada en la fotografía podría ser el espíritu de la niña, quien falleció mientras era trasladada a Medellín en busca de atención médica.

Además cuentan, que el último dueño de la casa, antes de pasar a ser de propiedad de la Alcaldía Municipal, habría muerto en el lugar, en una decisión «muy personal».

Una Experiencia Sensorial y Teatral

Este sábado, el público podrá revivir el misterio en una experiencia teatral y sensorial que saca al teatro del escenario para adentrarse en los miedos más profundos de los asistentes. Entre pasillos oscuros y voces que «no vienen de este mundo», la experiencia promete ser inolvidable.

Detalles de la Casa del Terror:

Fecha: Sábado 1 de noviembre.

Sábado 1 de noviembre. Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Lugar: Casa de la Cultura La Barquereña.

Casa de la Cultura La Barquereña. Entrada: Aporte voluntario sugerido de $10.000.

El reto está planteado: ¡Entra a la Casa del Terror y trata de salir!