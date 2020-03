EPM suspende las revisiones periódicas de la instalación interna de gas durante aislamiento obligatorio

EPM canceló la realización de las revisiones periódicas de la instalación interna de gas que se encuentran programadas, mientras esté vigente la Emergencia Económica y Social decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En consecuencia, en este período no se hará suspensión del servicio de gas natural porque el usuario no cuente con el certificado de conformidad de la instalación. Atendiendo las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), durante el tiempo que siga la Emergencia, la Empresa no programará nuevas revisiones periódicas.

Reconexiones

EPM también procederá con la reconexión inmediata del gas natural a los usuarios que a la fecha de expedición de la orden de aislamiento preventivo obligatorio tenían suspendido el servicio, por no contar con el certificado de conformidad de la instalación interna, como lo exige la ley.

En el caso de usuarios suspendidos por evidencia de un defecto crítico en su instalación interna de gas, estos deberán hacer las reparaciones necesarias, de manera previa a la reconexión, como medida de protección para ellos y la comunidad.

Lo que sigue

Los usuarios deberán reprogramar la revisión periódica de su instalación, para que se efectúe y se obtenga el certificado de conformidad de la instalación, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de las medidas gubernamentales, decretadas para evitar la propagación del COVID-19.

Es importante que la comunidad informe a EPM cuando detecte alguna anomalía en su instalación interna de gas, que pueda poner en riesgo no solo su salud, vida y bienes, sino la de los ciudadanos en general y afectar el ambiente, tal y como lo indican las autoridades.

A su vez, EPM atenderá dicha situación tomando todas las precauciones debidas para prevenir el contagio con el coronavirus, tanto de los usuarios, como del personal que atienda la emergencia durante el período de aislamiento preventivo obligatorio.

Cuando, como resultado de la atención de una situación de emergencia reportada por un usuario se encuentre un defecto crítico en su instalación interna, EPM tendrá que suspender el servicio y solo se procederá a su reconexión una vez el usuario haya efectuado las reparaciones necesarias para subsanar el defecto que motivó la suspensión.