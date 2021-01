El youtuber conocido como ‘WhistlinDiesel’ tuvo un accidente en los últimos días y resultó herido debido a una bala que le rebotó en su frente. El hombre publicó la historia a través de su cuenta de Instagram y hasta publicó fotos de lo sucedido.

Y es que de acuerdo al youtuber, el día del accidente le estaba disparando a placas de acero desde 4 pies de distancia para saber cuántas atravesaría y una bala le terminó rebotando en la frente. La bala era calibre 50 y aunque quedó herido, se salvó de milagro.

“Levanté la mano y sentí que el metal sobresalía y casi me desmayo. Me hice una tomografía computarizada para estar seguro y dicen que mi cráneo no está roto”, afirmó el youtuber, reconocido por publicar contenido de carros, motores y partes de los mismos.

Estas son las imágenes del accidente de youtuber que pueden ser susceptibles: