Luego de conocerse que la ex Protagonista de Novela -Yina Calderón- estuvo involucrada con el cierre de una famosa discoteca en Villavicencio por aglomeraciones y por no cumplir las medidas de bioseguridad, la también empresaria salió en su defensa y arremetió contra el alcalde de la capital de Meta -Felipe Harman-.

Y es que el pasado domingo 27 de diciembre, se conoció el cierre de esta discoteca y por medio de su cuenta de Instagram, Yina publicó videos en el lugar con varios de sus amigos en plena pandemia.

En contexto: VIDEO: Por culpa de Yina Calderón, cerraron reconocida discoteca en Villavicencio

Ante la situación, la empresaria salió en su defensa y se pronunció por la misma red social con estas palabras: “Yo voy a rumbear como cualquier ser humano, mi intención jamás es dañar a nadie, o sea que ahora soy yo la culpable?, de todo me quieren culpar por qué?. La culpa es suya señor alcalde que si no es por mis historias, no se da cuenta de lo que pasa en su ciudad”.

Por su parte, el alcalde Harman, hizo un llamado por esta situación: “Hago un llamado a todos los empresarios a que sean responsables con la ciudad, la reactivación no puede convertirse en un riesgo inminente a la salud pública”.