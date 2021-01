La empresaria Yina Calderón, publicó a través de su cuenta de Instagram, una fotografía enviada por uno de sus seguidores de hace 8 años.

En la foto, Calderón recordó cómo era su vida antes de tener todo el progreso y éxito que tiene ahora, y escribió un emotivo mensaje:

“Me envían esta foto y han pasado 8 años y digo muy dura YO aguantar 8 años tanto maltrató por internet , muy dura tener claro para donde voy han pasado los años y he cambiado todo, a la chica de antes la humillaban, la hacían sentir mal, la chica de antes se daba por vencida …… la chica de ahora es una malparida borrachosa pero que sabe que quiere y para donde va, gracias a todos los que me tratan mal día a día porque me hacen fuerte”.

Cabe resaltar que la también cantante participó en el reality show ‘Protagonistas de Novela’, programa en el cual recibió muchas críticas por su forma de ser.

