Yina Calderón “boletea a su odontóloga”

Yina Calderón descubrió que su odontóloga es la misma que peleó con su amiga.

En las “aventuras” de instagram de Yina Calderón, la influencer asistió a su cita odontológica y en medio de ella, descubrió que la doctora que la atiende es la misma que en una oportunidad tuvo un rifirrafe en redes con Manuela Gómez por hablar mal de tratamientos odontológicos. El 20 de enero, la ex participante de reality, puso en sus redes una queja sobre que le había ido mal con un especialista y sus dientes: “Espero tener apoyo suficiente para seguirles contando todo mi proceso hasta que puedan ver la realidad de lo que se esconde bajo un diseño de sonrisa. En este caso por mi experiencia personal lo quiero compartir para que las personas que tengan diseño de sonrisa, empiezan a buscar ayuda y revisiones para sus diseños y los que no lo tienen pues que piensen muy bien que es una decisión que no tiene vuelta atrás. Es así de simple… casi ningún odontólogo tiene diseño de sonrisa”. Generando una campaña de desprestigio que muchos expertos que si lo hacen bien la tomaron como afrenta.

Yina Calderón, viendo un video sobre diseño, descubrió en el consultorio que la doctora que cuestionó a su amiga, era la misma que la atiende y que en redes tuvo un agarrón con su amiga. Se trata de la doctora Eliana López, quien es famosa por que le dijo un mensaje de replica a Manuela por haber permitido que le desgastaran sus dientes por publicidad en canje de imagen y le pidió no satanizar al gremio odontológico. Calderón, soltando la risa boleteó a la profesional compartiendo en redes “doc no puedo creer que sea usted la misma… Manuela es super buena gente y es mi amiga”. La doctora, le envío un mensaje a Manuela, pidiéndole que la desbloqueara del Instagram.