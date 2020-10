¡No Yatra, así no! Animalistas rechazan que el cantante tenga a ‘Kabu’ como regalo de cumple

Mucho rechazo ha generado el post en el que Sebastián Yatra muestra que para su cumpleaños tendrá a ‘Kabu’, un ejemplar de mono que debería estar libre en su hábitat.

La primera en sentar su voz al respecto fue la actriz Carolina Guerra, quien reconoció que aunque estima al cantante, esta vez no está de acuerdo con lo que hace.

De ahí en adelante cientos de personas han replicado al cantante manifestándole que para mascotas puede tener un perro o un gato, pero no la fauna exótica que debería estar siempre en sus condiciones normales y no en cautivero.

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) October 8, 2020