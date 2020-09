¡Y no podía faltar! Tras brillante actuación de James, en Colombia todos se acordaron de Zidane

La calidad de #JamesRodriguez es indiscutible, no tenía espacio en el equipo de Zidane pero me alegra ver que le está callando el hocico a todos esos bocones que decían que ya no era nada, se vienen las eliminatorias y necesitamos todo su talento!

💛💙❤️ @jamesdrodriguez pic.twitter.com/p5Tgem6kmC

— 🇨🇴David Zuleta G.🇨🇴 (@ZuletaG11) September 19, 2020