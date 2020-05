VIDEO: ¡Sin tapujos!, Marcela Reyes confesó en un vivo con Andrea Valdiri que fue abusada por un familiar a sus seis años

Por medio de una transmisión en vivo en Instagram, la Dj Marcela Reyes estuvo hablando con la barranquillera Andrea Valdiri sobre las cosas que tenían en común, entre ellas, dijo que había sido víctima de abuso sexual.

En el video publicado una cuenta de Instagram se le escucha decir a Reyes, “para este live obvio me preparé, investigue mucho de ti, entre eso me encontré cosas que nos conectan a las dos, que nos pasaron y entre eso fue un abuso cuando eras niñas, no voy a profundizar en eso pero también fui abusada”.

VIDEO: ¡Qué dineral! cobra Marcela Reyes por sus shows como Dj

La Dj puntualizó: “no llegué a la extremidad de una violación, pero fui tocada por un familiar mío teniendo seis años”.

Valdiri y Reyes también estuvieron hablando sobre sus cirugías estéticas, la maternidad y que ambas provienen de una familia de bajos recursos.

VIDEO: “Nunca dejaré que mi corazón se dañe”: así reapareció Andrea Valdiri tras la pelea con su hermana

La barranquillera también recordó que fue becada mientras hacia su carrera en la universidad y para poder costear sus gatos tuvo que vender perros calientes.