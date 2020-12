La influencer barranquillera Andrea Valdiri hizo un Instagram Live para dar detalles de su relación con el papá de su hijo que viene en camino, Lowe León. Al parecer, a Andrea le habría molestado que su ‘expareja’ saliera a hablar en un programa de entretenimiento.

“Nosotros no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nos separamos. Él se fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos”, contó Andrea.

Además, dijo que ella estuvo en el hospital varios días y no recibió ni una llamado de Lowe. “Me duele mucho, en el corazón, cuando los hombres tienen un orgullo demasiado grande y un ímpetu de grandeza una cosa loca. Eso me duele, porque cuando los hijos vienen al mundo uno tiene que borrar esas rayas de diferencia y entre los dos solucionar los problemas, no irte a un canal de televisión a hablar lo bonito y lo bello que fue tu relación”.

Al finalizar el video Andrea le mandó este mensaje a Lowe: “Yo también te amo con todo mi corazón, así tu orgullo tampoco te dé”.