VIDEOS: “No quiere dejar el licor”: Mamá de Yina Calderón pide oraciones por su hija

Merly, la mamá de Yina Calderón, le pidió a los seguidores de su hija hacer una cadena de oración. Además, anunció que está muy disgustada con todos los amigos de la empresaria por alcahuetéale en todas sus ‘locuras’.

“Estoy triste y quiero que ustedes me ayuden. La gente que quiere mucho a Yina, quiero que me ayuden con una oración, a orar por ella. No quiere dejar el licor, no sabemos que hacer junto con la familia. Nos da mucho miedo porque ella tomada hace cosas que ni sabe al otro día”, expresó la mamá de Yina a través de sus estados de Instagram.

Asimismo, detalló que le “parece una irresponsabilidad que el tatuador de ella (…) Se emborrache para tatuarse, entonces no me parece. Por favor gente que quiere mucho a Yina ayúdenme a orar por ella”.

Al parecer, el problema inició porque Yina se hizo un nuevo tatuaje en su hombro, según Merly, el tatuador estaba tomando mientras realizaban dicho procedimiento.

Hace poco, Yina publicó un poco el proceso de su último tatuaje, donde salía diciendo que se iba a tomar algunos cócteles mientras le hacían el diseño.