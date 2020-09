VIDEOS: ¡Juzgue usted! Influencer costeño denunció presuntas amenazas de muerte en Sabanalarga, Atlántico pero lo habrían desmentido

El pasado fin de semana, el influencer costeño conocido como ‘El Camus’ denunció a través de sus redes sociales presuntas amenazas de muerte en Sabanalarga, Atlántico; sin embargo, ‘El Parapeto’, que sería un amigo del influencer, salió a desmentir esta versión.

Y es que ‘El Camus’ publicó un video donde dice que le tocó correr para un CAI porque supuestamente la gente de Sabanalarga lo había amenazado de muerte e incluso se atreve a decir que “nunca vengan a Sabanalarga, esto es peligroso”, añade aparentemente agitado.

Asimismo, dice que a su lado habrían matado a una mujer por lo cual recalca que “no se les ocurra venir a Sabanalarga, territorio rojo” y que nadie hace nada.

Por su parte, un hombre conocido como ‘El Parapeto’, quien sería amigo de ‘El Camus’, salió a desmentir esta versión y en videos que se filtraron en Twitter dijo que sí fue verdad que el influencer tuvo una discusión con una persona pero que eran “cosas de tragos”, dice que ellos estaban departiendo juntos y que mientras estuviera con él, al influencer nada le iba a pasar en “su pueblo”.

Finalmente, ‘El parapeto’ dijo que él mismo llevó a ‘El Camus’ al CAI después de la discusión que recalca fue “cosa de tragos”, asimismo afirma que ‘El Camus’ “nunca estuvo en peligro y me siento tocado porque dijo cosas que no son, mi pueblo no es peligroso”.

Influenciador Camilo García Caballero, más conocido como El Camus, denuncia en sus redes sociales ser víctima de amenazas de muerte en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

