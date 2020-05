VIDEO: Esperanza Gómez puso nerviosa a Alejandra Azcárate tras confesarle que ella es su fantasía sexual

En medio de un en vivo en Instagram, la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez puso nerviosa por un momento a la humorista Alejandra Azcárate luego de decirle que ella es su fantasía sexual.

Cuando la humorista le preguntó a Esperanza Gómez sobre sus fantasías sexuales obtuvo una respuesta que quizás no tenía en mente. “Alguna vez me preguntaron sobre que, si tenía alguna fantasía sexual con un personaje de Colombia y dije hombre, no pero casualmente el otro día entré a tu Instagram y vi una foto donde te ves muy linda”.

Luego de la declaración de la actriz porno, Alejandra le dijo a su mamá que “Esperanza Gómez le estaba echando los perros” y con tono gracioso le dijo que “ella podría convertirse en la suegra de Esperanza”.

Azcárate un poco ‘emocionada’ dijo en el en vivo: “Esperanza está diciendo que yo soy su fantasía sexual, me quiere echar a la muela”. Para ‘mortiguar’ el comentario Esperanza le recalcó, “te lo juro que no es con la intención de halagarte, pero vi una foto tuya donde dije yo ¡’wow’!, que linda, que buena se ve y sí, tuve fantasías en ese momento”.