VIDEO: “¡Un perro se consigue en cualquier esquina!”, esto decía Nataly Umaña antes de adoptar a una gata que luego se le enfermó

La actriz y modelo Nataly Umaña contó lo que opinaba de las mascotas tiempo atrás, pero luego se encariñó tanto con una gatica que hasta la adoptó; sin embargo, se le enfermó cuando decidió adoptar otra.

En diálogo para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la actriz contó que inicialmente “a mí no me interesaban las mascotas, me daban igual”; incluso hasta las llegó a comparar con una obra de arte, pues decía que si un museo se estaba quemando y si tenía la oportunidad de salvar la obra o un perro, salvaría la obra.

Lo anterior lo explica diciendo que según ella que “un perro se consigue en cualquier esquina”.

Sin embargo, al parecer, luego ese pensamiento cambió y decidió adoptar una gatica, la cual se sintió muy mal al ver que tendría una ‘hermanita’, pues la modelo decidió adoptar otra, lo que le produjo según ella mucho estrés, se le bajaron las defensas y le dio una infección urinaria.

Ante la anterior situación, la actriz hasta se pronunció en redes sociales y dice que lloró mucho.

