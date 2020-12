La influencer conocida como ‘Epa Colombia’ chicaneo la decoración navideña, a través de su cuenta de Instagram contó que ya se mudó e hizo tour por su nuevo apartamento.

“Mi nuevo apartamento. Sacar mi familia adelante fue lo primero que hice y Dios nos recompensó”, expresó la influencer mientras mostraba la sala, habitaciones, árbol de navidad, los baños y la cocina.

En el último post le dejó un mensaje a sus seguidores: “Trabajen, nos les dé miedo ser independientes. Yo nací pobre, pero no decidí quedarme pobre, yo trabajé, luché, me esforcé para estar donde estoy y tú también lo vas a poder lograr. No tengas miedo de seguir adelante”.

Así fue el detallado recorrido de Epa Colombia por su nuevo hogar: