Tatán Mejía compartió un video de lo que parece ser un objeto volador no identificado (OVNI), en sus estados de Instagram mostró las imágenes mientras afirmaba que llevaba más de una hora ese punto blanco en el cielo.

El deportista aseguró que no podría ser un dron o un globo. Por lo que dijo que parecía un OVNI. Además, dejó ver que dicho ‘objeto’ se quedó estático durante una hora en un mismo punto. Al finalizar el video Mejía dice “Dios mío, que no me sorprenda 2021”.

Por otro lado, Tatán y su esposa Maleja Restrepo contaron hace poco que fueron positivos para covid-19. “Nosotros ya tuvimos Covid. Por supuesto hay que seguirse cuidando, no se sabe nada, todo es muy incierto con esta enfermedad”, aseguró Restrepo en el video publicado en redes sociales.