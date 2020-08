VIDEO: ¡Se le cayeron las nalgas! Así le ‘rebotan’ a Yina Calderón por los biopolímeros, no quiere que se le dañe el tatuaje

Por medio de un video la polémica ex protagonista de novela, Yina Calderón, sigue dando de qué hablar, esta vez por sus glúteos debido a que hizo público el aspecto que tienen en este momento, producto de los biopolímeros.

Y esque en el video, Yina muestra literalmente cómo ‘rebotan’ sus glúteos y cómo están de caídos, dice que necesita hacerse otra cirugía para volvérselos a levantar que la define como un “recorte de piel”, pero su mayor temor es que se le dañe el tatuaje que tiene justo en esa parte y quedar con cicatrices.

Yina Calderón hace un llamado a la reflexión sobre este tipo de procesos estéticos

La ex protagonista de novela dice también que hace pública esta situación para que las mujeres no crean en todo lo que les dicen y no se dejen inyectar sustancias en el cuerpo, producto de la vanidad.

Finalmente, Yina le dice a sus seguidores que les agradecería cualquier consejo para saber qué hacer con sus glúteos, los cuales dice que ya son “piel colgando” y que estará pendiente de cualquier información constructiva que le puedan aportar.

Además, expresa que sus seguidores son lo más importante para ella porque son los que “me dan de comer”.

Vea el video: