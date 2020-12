El influencer Henry Jiménez grabó el momento en el que le confesó a su madre que se iba a casar con su novio, al parecer, la madre no estaría de acuerdo con ese tipo de relaciones.

El también fotógrafo de 21 años, llamó a su madre para saber cómo estaba y le soltó la noticia sin muchos detalles, pero su madre le dio tremendo sermón tras saber que se casaría con una persona del mismo sexo.

Tras darle la noticia le dice: “Te quiero invitar, pero sé que tú no lo apruebas”. Por lo que la mamá no le cree y le dice: “¿Tú sabes que eso es pecado delante de los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se echen con varones, ni los borrachos, ni los adúlteros”, se escucha decir en el video publicado en Instagram.

Lea también: VIDEO: ¿Muy ‘calentones’? Jessi Uribe le chupa los pies a Paola Jara

Además, le dijo que cada que él la llamaba la enfermaba. “El día que yo me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado”.

La mujer no estaría de acuerdo con el estilo de vida que su hijo tiene. Por lo que le dijo bruscamente: ​“¿No entiendes que está remal? Ese chamaco te ha cegado, no conoces de Dios. No sé en qué hora. Me has partido el corazón en mil pedazos. Cada vez que me hablas de eso me pones triste, me pones más enferma de lo que estoy”.

Así trató una mamá a su hijo tras saber que se iba a casar con su novio: