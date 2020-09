Video: ¡Qué ternurita! A este perrito lo cogieron a cantaleta, y su cara de regañado enamoró

Las redes sociales se prestan para todo. Millones de personas las usan y allí publican parte de su vida privada, y pública, así como también momentos divertidos.

Así quedó evidenciado en un video publicado en diferentes redes, donde un perro, llamado ‘Magnus Antonio’, es regañado de manera divertida por su amo, quien le indicaba que no tenía por qué irse para otra casa justo después de que le abrieran la puerta.

“El señor esta mañana le abrieron una puerta y salió corriendo ¿Eso es lo que le enseñan en el colegio, a meterse en las casas de las demás personas?”, menciona el dueño de la mascota.

“¿Por qué hace eso? Ahora va a salir corriendo detrás del primer hombre que lo llame. No señor, respétese, valórese, usted hace parte de una familia decente. ¿Qué le hace falta, que yo le compro? Explíquese… que tal en esa casa le hagan cosas que no debe y se lo roben. ¿Usted cómo me va a llamar si no tiene teléfono? Respóndeme por favor”, agregó.

Así quedó registrado el tierno momento, compartido miles de veces.