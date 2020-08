VIDEO: “¡Me dieron muchos nervios!” Elizabeth Loaiza decidió cortarse el cabello antes de las ‘quimios’, su hija fue la ‘peluquera’

Luego de conocerse que la modelo Elizabeth Loaiza tendrá que someterse a quimioterapias tras su diagnóstico de cáncer, decidió cortarse su cabello un poco para que el proceso sea más fácil, pero a pesar de sus nervios, lo hizo de una manera divertida.

Y es que la modelo y su hija -Sofía- tuvieron una sesión de ‘peluquería’ en donde la niña fue quien cortó su cabello.

“Ya tengo miedo, me dio dolor de estómago, fui al baño, literal me dio dolor de estómago, toda la vida he querido tener el pelo cortico pero me dieron muchos nervios”, expresó la modelo antes de que su hija cortara su cabello.

Finalmente Sofía pasó la tijera y cuando ya tenía el cabello cortado en sus manos, Elizabeth le dijo jocosamente que se lo guardara y que se lo cortara un poco más. Luego, la modelo se dejó ver ya con su cabello liso y un poco más arriba de los hombros.

Recordemos que luego de perder a su bebé, Elizabeth Loaiza contó que los médicos le informaron que podía tener cáncer.

Vea el video: