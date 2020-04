VIDEO: ¡”MAÑÉ”! Le dicen a Liz Dany (la bailarina de Shakira en el Super Bowl) por su pelo morado

Liz Dany sigue enamorando con su baile, sin embargo, muchos no están de acuerdo con su imagen y hasta la tildan de “mañé” por tener el pelo de color morado.

Liz Dany se hizo famosa luego de enseñarle a Shakira a bailar champeta y mostrar esta danza en el pasado Super Bowl. A partir de ese momento ganó seguidores y a todos ellos la joven les muestra sus rutinas de baile a través de sus redes sociales.

Sin embargo, su look no convence y en sus últimas publicaciones se pueden leer comentarios como “mañé” y otras frases no tan favorables, todo porque el color morado que destaca en su melena no termina de gustar.

Sea como sea, es una de las mejores bailarinas de nuestro país.

Comentarios a Liz Dany sobre su cambio de look pic.twitter.com/VsEshkINfT — Pille pues (@PuesPille) April 18, 2020