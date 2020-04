VIDEO: ¡LO ENCONTRARON! Hombre que baila con el ataúd, famoso en memes, habló sobre su particular trabajo

Los memes de los hombres que bailan con el ataúd se han vuelto tan famosos que ya encontraron al líder del negocio, Benjamin Aidoo, quien habló sobre su particular servicio y su reciente fama.

Fue la periodista argentina Noé Antonelli quien logró contactarse con Benjamín para preguntarle sobre su trabajo, que ha estado en boca de todos pues ha sido parte de miles de memes en redes sociales que han surgido a causa de la pandemia.

“Empecé este negocio en 2003 o 2004. Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que le agregué un poco de coreografía. Y hasta ahora lo he estado haciendo durante aproximadamente 18 años. Estoy en este negocio desde hace mucho tiempo”, declaró Benjamín.

También dijo que se siente feliz de alegrar el encierro de millones de personas con los memes que han creado con sus videos y está muy consciente de la fama que ha adquirido por ello. “La gente está llamando de todas las partes del mundo, contándome lo que pasó. Están usando nuestros videos, haciendo memes. Me siento un privilegiado y estoy muy feliz de eso. Con esta cuarentena y este coronavirus, la gente está encerrada. Algunos están parcialmente encerrados, como acá en Ghana, pero en otros lugares están completamente encerrados. Aunque estén encerrados en sus cuartos, igual usan sus teléfonos.Que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz”, añadió.

A continuación la entrevista completa: