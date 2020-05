La presentadora Jessica Cediel contó lo que le dijo a Pipe Bueno luego de enterarse de que estaba esperando un bebé con la influencer Luisa Fernanda W.

Durante un en vivo en Instagram, la presentadora dijo que al darse cuenta de la noticia no dudo en llamarlo para felicitarlo por la nueva faceta: “yo lo llamé, lo felicité y le dije: ‘mira, lo máximo, que Dios te bendiga’. Si él está feliz, yo estoy feliz, ¿cuál es el problema? Supérenlo, deslíguenlo”.

Además, contó que para algunos seguidores su relación con Pipe no ha terminado, que recibe cientos de críticas por su soltería y aseguró que ella y el cantante de música popular terminaron como amigos.

“Nosotros quedamos con una amistad muy bonita hasta el sol de hoy. Desde que nosotros terminamos, él ha tenido diferentes parejas y yo he tenido diferentes parejas, y la gente sigue ahí montada, como que no lo superan y realmente no entienden que la cosa ya quedó ahí”, puntualizó Cediel.