VIDEO: Hombres mercando en plena pandemia deja memes ¡ÉPICOS! en redes sociales

Aunque la situación que vivimos es crítica, no podemos dejar de ponerle un poco de humor al asunto y esta vez son los hombres los que protagonizan los memes de la semana con el solo hecho de salir a mercar.

Para nadie es un secreto que en el siglo XXI hombres y mujeres comparten los oficios del hogar, sin embargo, todavía hay familias en las que es ella quien se encarga de hacer las compras, pero eso cambió con la crisis que desató el coronavirus.

Ahora son miles los hombres que salen de sus casas a mercar, acatando las medidas de prevención como el pico y cédula o el pico y género, lo que ha dejado momentos divertidos y curiosos, pues la mayoría van recomendados por sus parejas, con lista en mano y sorteando imprevistos que para otros son cotidianos, pero para ellos son todo un reto.

A continuación los mejores memes sobre de los hombres mercando en cuarentena:

– Veci, esa fruta amarilla

– ¿Maracuyá?

– No, como ovalada

– ¿Curuba?

– Que es como grande

– ¿Melón?

– No tanto

– ¿Hawaiana?

– De unas esquinas…

– ¿Pitaya?

– No, con C

– ¿Carambolo?

– De pepitas

– ¿Granadilla?

– Como ácida

– ¿Lulo?

Deme un Frutiño#ConversacionesDeDiasImpares

— Carisma Verde (@carismaverde) April 13, 2020