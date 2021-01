A través de varios videos que están circulando en las redes sociales se dio a conocer un extraño objeto que desprendía una luz azul brillante desde el cielo hasta el océano.

En video quedó el momento en el que el objeto volador no identificado se “veía” flotando en el aire en la isla de Oahu, en Hawái.

El misterioso elemento de color azul que cae del cielo generó ciento de llamadas a las autoridades, muchas personas informaban sobre el avistamiento de un gran ovni que desapareció lentamente luego de caer al océano.

Los informes del caso sucedieron en la noche del pasado martes 29 de diciembre alrededor de las 8:30 p. m.

Hawaii – An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2021