VIDEO: «Estoy arrepentido»: Futbolista simuló ser golpeado con una cáscara de naranja y por las críticas entró en depresión

Un video que se volvió viral en redes sociales, dejó al descubierto la increíble simulación de un futbolista guatemalteco que en pleno partido, trató de engañar al árbitro con una agresión falsa que recibió todo tipo de críticas.

Se trata del futbolista Rosbin Ramos, jugador de Batanecos FC de la Tercera División de Guatemala, quien simuló ser golpeado con una cáscara de naranja en pleno partido con Deportivo San Lorenzo el pasado fin de semana. En el video que se hizo viral en redes sociales, se puede observar que lanzaron una cáscara de naranja desde la tribuna y el futbolista la cogió y se la llevó a la cara, cayendo al piso y simulando que había sido golpeado.

Ante esta situación, el futbolista dio declaraciones para ESPN y confesó que hizo semejante simulación porque: «Nos estaban tirando objetos a todos mis compañeros. Nos estaban tirando monedas, latas y cascaras de naranja. Ya le habían pegado a un compañero y a mí me pegaron con una moneda (…) Iba un mi compañero, había una falta, y le tiraron una cascara de naranja, para que ya no nos siguieran tirando, la recogí y la puse así, porque la verdad tenía miedo de que nos golpearan».

Asimismo, Ramos aseguró que se encuentra arrepentido por lo que hizo y que hasta entró en depresión por las críticas que recibió: «Desde el domingo que llegué a mi casa, mi mamá me ofrecía comida, me encerré en mi cuarto y no quería saber nada. (…) Me disculpo con todos, quiero salir adelante y jugar en Liga Nacional. Acá todos mis amigos me están dando muchos ánimos. Quiero hacerles saber a todos que esto me quedó de experiencia, estoy arrepentido de hacer eso, mil disculpas por hacer eso y quiero salir adelante con el fútbol», expresó para el medio citado.