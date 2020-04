VIDEO: En cuarentena, Tatán Mejía le celebró el cumpleaños número 35 a Maleja Restrepo

El cumpleaños número 35 de la presentadora Maleja Restrepo fue celebrado por su esposo Tatán Mejía y sus dos hijas que le dieron tremenda sorpresa, en medio de la cuarentena por el coronavirus le hicieron una fogata.

Por medio de su cuenta de Instagram, Maleja se mostró muy nostálgica y publicó un video en el que mostró la fogata que le hicieron en la zona verde de su casa.

“Y así celebro mi vida, gratitud siempre por cómo la he aprendido a vivir. Nostalgia por no poder abrazar a quienes están lejos. Infinito amor por ustedes que me acompañan y con quienes puedo simplemente ser”, escribió Maleja en la descripción del video.