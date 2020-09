VIDEO: “Donde mi amiga fue donde me quebraron el diente”: Manuela Gómez se confesó y explicó qué pasó con la fractura de su diente

Luego de conocerse que la ex Protagonista de Novela, Manuela Gómez, tuvo un nuevo incidente con uno de sus dientes delanteros y hasta mostró el diente partido en dos, también se confesó y explicó que fue lo que realmente sucedió.

Y es que en un video que Manuela publicó en su cuenta de Instagram, dio a conocer que fue al consultorio odontológico de una amiga y “mi amiga decidió cambiarme el diseño que la otra odontóloga me había hecho y montarme un diseño nuevo”.

Manuela cuenta que en ese proceso estaba completamente anestesiada; sin embargo dice que sintió cuando “la fresa partió mi diente”, aunque recalca que el diente pudo ya estar debilitado por el procedimiento anterior pero afirma que su diente no estaba fracturado antes de ir donde su amiga.

“Me pidieron radiografías, me las hice y las tengo como prueba contundente porque cuando fui donde mi amiga tenía los dos dientes delanteros en buen estado”, recalca Manuela.

Asimismo, expresa que “cuando la fresa se calienta, se calienta y se calienta, llegó al diente y ‘pum’, me lo partió. Yo me miré al espejo y vi el diente partido por toda la mitad y mi amiga me dijo que el diente estaba así, que yo había llegado con el diente partido a la mitad y como era mi amiga yo le creí”.

La ex Protagonista cuenta también que cuando las radiografías le llegaron después de lo ocurrido, las llevó donde un especialista y este le dijo que no había fractura.

Finalmente, Manuela afirma que: “Yo sentí un tirón en el diente y yo tengo testigos de lo que me pasó. La fresa me partió el diente”.

Vea todo el video: